Mercoledì 22 Ottobre 2025

Sarkozy, una vita da romanzo

Alberto Mattioli
Sarkozy, una vita da romanzo
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Manovra in PdfAffitti breviAumenti sigaretteCrollo oroReal Madrid Juve
Acquista il giornale
Ultima ora'Bessent, presto annunceremo aumento sanzioni alla Russia'
22 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. 'Bessent, presto annunceremo aumento sanzioni alla Russia'

'Bessent, presto annunceremo aumento sanzioni alla Russia'

Media, l'annuncio oggi o domani. 'Saranno tra le più grandi'

Media, l'annuncio oggi o domani. 'Saranno tra le più grandi'

Media, l'annuncio oggi o domani. 'Saranno tra le più grandi'

"Presto annunceremo un sostanziale aumento delle sanzioni alla Russia". Lo ha detto il segretario al Tesoro Usa Scott Bessent sottolineando che un annuncio potrebbe esserci oggi o domani, secondo quanto riferito dall'agenzia Bloomberg.

"Queste saranno tra le sanzioni più ingenti che abbiamo mai imposto alla Russia", ha spiegato Bessent in un'intervista a Fox news precisando che non saranno "tariffe secondarie". Il segretario al Tesoro americano ha detto che sta incoraggiando le nazioni ricche del G7 e altri alleati a "unirsi a noi".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Russia