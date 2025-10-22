'Bessent, presto annunceremo aumento sanzioni alla Russia'

"Presto annunceremo un sostanziale aumento delle sanzioni alla Russia". Lo ha detto il segretario al Tesoro Usa Scott Bessent sottolineando che un annuncio potrebbe esserci oggi o domani, secondo quanto riferito dall'agenzia Bloomberg.

"Queste saranno tra le sanzioni più ingenti che abbiamo mai imposto alla Russia", ha spiegato Bessent in un'intervista a Fox news precisando che non saranno "tariffe secondarie". Il segretario al Tesoro americano ha detto che sta incoraggiando le nazioni ricche del G7 e altri alleati a "unirsi a noi".