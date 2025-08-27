Mercoledì 27 Agosto 2025

“L'arma” del cinema

Alberto Mattioli
“L'arma” del cinema
Bessent, in autunno sapremo chi Trump ha scelto per guidare Fed
27 ago 2025
Bessent, in autunno sapremo chi Trump ha scelto per guidare Fed

Di sicuro "sapremo" chi Donald Trump ha scelto per la presidenza della Fed in autunno. Lo ribadisce il segretario al Tesoro Scott Bessent in un'intervista a Fox, spiegando che il processo di selezione è in corso con l'obiettivo di presentare a Trump "3 o 4 candidati". Bessent ha inoltre sottolineato che i governatori della Fed sono "indipendenti" e che l'amministrazione non dice cosa fare a Christopher Waller e Michelle Bowman, i due membri della banca centrale nominati da Trump.

