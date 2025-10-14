Lunedì 13 Ottobre 2025

Innovazione per il presente

Paolo Giacomin
Innovazione per il presente
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Filippo Turetta AppelloGiovanni CastellucciEsplosione VeronaMeteo cicloneBtp Valore ottobre 2025Israele Italia
Acquista il giornale
Ultima oraBessent attacca la Cina, 'vuole che tutti affondino con lei'
14 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Bessent attacca la Cina, 'vuole che tutti affondino con lei'

Bessent attacca la Cina, 'vuole che tutti affondino con lei'

'Vogliono esportare la loro recessione, saranno i più colpiti'

'Vogliono esportare la loro recessione, saranno i più colpiti'

'Vogliono esportare la loro recessione, saranno i più colpiti'

Il segretario al Tesoro Scott Bessent accusa la Cina di cercare di danneggiare l'economia mondiale con l'imposizione di controlli radicali sulle esportazioni di terre rare. In un'intervista al Financial Times, Bessent afferma che la stretta è un "segnale di quanto è debole la loro economia. Vogliono trascinare tutti gli altri giù con loro. Forse c'è qualche modello di business leninista in cui far male ai propri clienti è una buona idea. Se vogliono rallentare l'economia mondiale, sono quelli che saranno i più colpiti. Sono nel mezzo di una recessione/depressione e stanno cercando di esportarla".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata