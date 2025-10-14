Bessent attacca la Cina, 'vuole che tutti affondino con lei'

Il segretario al Tesoro Scott Bessent accusa la Cina di cercare di danneggiare l'economia mondiale con l'imposizione di controlli radicali sulle esportazioni di terre rare. In un'intervista al Financial Times, Bessent afferma che la stretta è un "segnale di quanto è debole la loro economia. Vogliono trascinare tutti gli altri giù con loro. Forse c'è qualche modello di business leninista in cui far male ai propri clienti è una buona idea. Se vogliono rallentare l'economia mondiale, sono quelli che saranno i più colpiti. Sono nel mezzo di una recessione/depressione e stanno cercando di esportarla".