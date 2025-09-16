Bessent, 'accordo perché Trump era disposto a chiudere TikTok'

Martedì 16 Settembre 2025

16 set 2025
Il presidente americano Donald Trump era disposto a lasciare che TikTok chiudesse e questo è stato "ciò che ha cambiato le sorti" dell'accordo con la Cina sulla vendita. Lo ha detto il segretario al Tesoro Scott Bessent in un'intervista alla Cnbc. "Il presidente Trump ha chiarito che sarebbe stato disposto a lasciare che TikTok sparisse, che non avremmo rinunciato alla sicurezza nazionale in favore dell'accordo", ha detto Bessent. ByteDance, la società madre di TikTok, sta ancora valutando la scadenza del 17 settembre per cedere le attività dell'app negli Stati Uniti o rischiare la chiusura nel Paese.

Donald TrumpTiktok