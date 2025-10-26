Bessent, 'accordo con Cina su soia, terre rare e TikTok'

Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent ha annunciato un accordo con la Cina su terre rare e soia. Gli Stati Uniti e la Cina, ha poi aggiunto, hanno raggiunto anche un'intesa che consente la vendita di TikTok. La minaccia di dazi al 100% sulla Cina è stata "esclusa" dopo i colloqui commerciali con le controparti cinesi, ha spiegato il segretario al Tesoro statunitense.

Dopo due giorni di negoziati in Malesia anche il team cinese ha annunciato che è stato raggiunto un "consenso di base", allentando così le tensioni in vista dell'attesissimo incontro tra il presidente Usa Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping della prossima settimana. (ANSA-AFP).