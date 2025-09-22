Bernini, vicinanza non si esprime facendo chiudere atenei

"Non è costringendo le Università italiane a chiudere i cancelli che si esprime vicinanza al popolo palestinese, non è impedendo l'ingresso in aula a studenti e studentesse che si manifesta il proprio sconcerto per la carneficina in corso a Gaza, non è aggredendo le forze dell'ordine che si contribuisce alla costruzione di un percorso di pace."

"Non possiamo consentire che i nostri atenei diventino zone franche dove si picchiano professori o si occupano spazi dedicati a studio e lezioni". Così la ministra dell'Università, Anna Maria Bernini. "L'impegno del Governo a fianco dei rettori è garantire che gli atenei rimangano spazi aperti"