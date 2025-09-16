Martedì 16 Settembre 2025

16 set 2025
Bernini, intollerabile quanto avvenuto ad ateneo di Pisa

Il ministro dell'Università Anna Maria Bernini ha telefonato al rettore dell'Ateneo, Riccardo Zucchi, allo stesso professore, Rino Cascella, e al prefetto di Pisa, Maria Luisa D'Alessandro. "Le Università - afferma Bernini dopo il blitz degli studenti pro Pal durante una lezione - non sono zone franche dove è consentito interrompere lezioni o aggredire professori. Quanto accaduto all'ateneo di Pisa è intollerabile per una società che si riconosce nei valori della democrazia e irricevibile per una comunità accademica, come quella pisana e italiana tutta, aperta, libera e inclusiva".

© Riproduzione riservata