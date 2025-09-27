Bernini, c'è chi usa la protesta per attaccare il governo

"Stiamo vivendo tempi difficili, tempi difficili e molto sottovalutati da chi usa la protesta per attaccare il governo, senza rendersi conto che sta mettendo a rischio vite umane e dinamiche internazionali". Lo ha detto la ministra dell'Università e della ricerca Anna Maria Bernini, sul palco di 'Libertà', la festa di Forza Italia a Telese Terme (Benevento). "Solo persone equilibrate come Antonio Tajani - ha aggiunto -, non perdono mai la capacità di essere ragionevoli, anche nei momenti di irragionevolezza, di avere buonsenso anche nei momenti in cui persone insultano senza contesto".
Ultima oraBernini, c'è chi usa la protesta per attaccare il governo