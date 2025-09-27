Venerdì 26 Settembre 2025

Bruno Vespa
Bernini, c'è chi usa la protesta per attaccare il governo
27 set 2025
Bernini, c'è chi usa la protesta per attaccare il governo

"Mettono a rischio vite umane e dinamiche internazionali"

"Stiamo vivendo tempi difficili, tempi difficili e molto sottovalutati da chi usa la protesta per attaccare il governo, senza rendersi conto che sta mettendo a rischio vite umane e dinamiche internazionali". Lo ha detto la ministra dell'Università e della ricerca Anna Maria Bernini, sul palco di 'Libertà', la festa di Forza Italia a Telese Terme (Benevento). "Solo persone equilibrate come Antonio Tajani - ha aggiunto -, non perdono mai la capacità di essere ragionevoli, anche nei momenti di irragionevolezza, di avere buonsenso anche nei momenti in cui persone insultano senza contesto".

