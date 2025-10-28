Bernini a Fiano, torniamo insieme alla Cà Foscari

Martedì 28 Ottobre 2025

Guerra alla droga

28 ott 2025
Il ministro telefona al parlamentare

Il ministro dell'Università Anna Maria Bernini ha contattato telefonicamente l'onorevole Emanuele Fiano per esprimergli personalmente la solidarietà per quanto accaduto all'Università Cà Foscari. Il ministro ha proposto a Fiano di tornare insieme a Cà Foscari per riprendere il dibattito interrotto. Della telefonata tra Bernini e Fiano ha appreso l' ANSA da fonti qualificate.

Ieri sera in un tweet il ministro aveva scritto: "Quando si impedisce un dibattito in un'università, si colpisce al cuore la democrazia. Il confronto è la linfa vitale di ogni comunità libera. Zittire qualcuno significa spegnere una parte di quella libertà che appartiene a tutti. Voglio esprimere con forza la mia vicinanza e la mia solidarietà a Emanuele Fiano. Le università sono e devono restare spazi aperti, dove le idee si incontrano, non si scontrano. Luoghi di rispetto, di ascolto, di crescita. Contro ogni forma di violenza e sopraffazione, il compito di tutte le istituzioni è difendere insieme la libertà di parola e di pensiero".

