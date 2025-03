"Con una iniziativa specifica del ministero dell'Università, anche rispondendo ad un appello dei rettori di questi giorni, stanziamo subito 8,5 milioni per il contrasto alla violenza di genere - che verranno spesi nel rispetto dell'autonomia universitaria - con sportelli per supportare chi subisce le conseguenze di questo tipo di violenza". Così la ministra dell'Università Anna Maria Bernini in conferenza stampa a Palazzo Chigi.