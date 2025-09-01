Bernardini de Pace, 'centinaia di segnalazioni su sito sessista'

Lunedì 1 Settembre 2025

Gabriele Canè
Quel cappellino della premier
1 set 2025
Pool legali lavora su denunce e risarcimenti, 'stupro di gruppo'

L'avvocata Annamaria Bernardini de Pace, con un pool di 12 legali, ha già "raccolto qualche centinaio" di segnalazioni di donne, soprattutto "attraverso associazioni", relative al forum sessista Phica. E' iniziato, quindi, il lavoro della nota matrimonialista e degli altri avvocati per intraprendere azioni penali, con denunce, e civili con richieste di risarcimento alle piattaforme. "L'idea - ha spiegato Bernardini de Pace - è quella di 'violentare' la giurisprudenza, così come sono state violentate queste donne che hanno subito uno stupro di gruppo. Se riuniremo mille denunce forse i giudici si preoccuperanno di questo fenomeno".

