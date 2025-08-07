Giovedì 7 Agosto 2025

Stefano Marcheti
7 ago 2025
Berna, 'colloqui con Usa proseguono, nessuna contromisura'

Focus su aiuti ad aziende. Presidente:'Presentata nuova offerta'

La Svizzera non prenderà "per il momento" in considerazione contromisure ai dazi statunitensi del 39%. Lo ha comunicato il governo elvetico, precisando che l'attenzione è rivolta principalmente a "misure di sostegno per le imprese svizzere" e alla prosecuzione del dialogo con Washington.

"La missione diplomatica a Washington aveva l'obiettivo di presentare una nuova offerta alle autorità statunitensi: un obiettivo raggiunto, che rappresenta uno sviluppo positivo", ha detto la presidente Karin Keller-Sutter, evidenziando che "era chiaro che Donald Trump avrebbe mantenuto i dazi nel breve termine".

