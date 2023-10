Berlusconi famiglia, Tajani, nessun danno al governo

Non c'è, da parte della Famiglia Berlusconi, per quanto ne so, alcuna intenzione di arrecare danno al Governo, come non c'è da parte di Forza Italia, anche se ovviamente non sono la stessa cosa. La Famiglia Berlusconi è rimasta sorpresa e anche dispiaciuta per quanto accaduto dopo la messa in onda di un servizio in una trasmissione di Mediaset, ma l'autore è autonomo. Così ha dichiarato il Vicepremier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani a Sky Tg24.