Berlusconi famiglia, sostegno costante a Forza Italia

Affinché non si travisino le mie parole, desidero precisare che, per quanto mi riguarda e credo che anche i figli di mio fratello abbiano espresso lo stesso pensiero, noi come famiglia Berlusconi siamo e saremo al fianco di Forza Italia, nei limiti consentiti dalla legge attuale sul finanziamento ai partiti. Questo è quanto si legge in una nota di Paolo Berlusconi. "Nel contempo - prosegue il fratello del fondatore di Forza Italia - mi aspetto e auspicherei che tutti i parlamentari di Forza Italia contribuiscano al sostentamento economico del loro partito, come già previsto e come ha sempre auspicato mio fratello Silvio".