Berlusconi, a Marina e Pier Silvio maggioranza di Fininvest

Va a Pier Silvio e Marina Berlusconi la maggioranza di Fininvest. Avendo ricevuto l'intera quota disponibile, i due figli di primo letto di Berlusconi raggiungono insieme il 53% del gruppo con quote paritarie. E' quanto si legge nel testamento di Silvio Berlusconi che l'ANSA ha potuto visionare in esclusiva. Un legato di 100 milioni al fratello a Marta Fascina; a Marcello Dell'Utri uno di 30. "Per il bene che gli ho voluto e per quello che loro hanno voluto a me" , si legge in una frase rivolta ai figli contenuta nel testo."Grazie, tanto amore a tutti voi, il vostro papà". Un legato di 100 milioni anche al fratello Paolo. La decisione su Fininvest e sul patrimonio era già stata presa nel 2006. Su un blocco note, color giallo paglierino, con l'intestazione Villa San Martino, Silvio Berlusconi, il 2 ottobre, ha scritto a mano le sue volontà. Undici righe su un foglio e dieci su un altro per il suo testamento, con uno stile asciutto e chiaro. "Lascio la disponibile in parti uguali ai miei figli Marina e Pier Silvio. Lascio tutto il resto in parti eguali ai miei 5 figli Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi". Nel 2020 ha aggiunto le disposizioni a favore del fratello.