La Germania avrà bisogno di circa "50-60mila soldati" attivi in più per soddisfare i nuovi obiettivi di capacità della Nato. Lo ha detto il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, prima della ministeriale della Difesa dell'Alleanza, in cui saranno definiti i target di capacità operativa. Per raggiungere quegli obiettivi l'esercito tedesco "costruirà nuove grandi unità", ha spiegato.