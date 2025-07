Berlino valuta anche acquisto Patriot da Usa per Kiev

Ci sono "intensi colloqui" in corso per sostenere la difesa di Kiev, anche alla luce dell'annuncio degli Stati Uniti di voler stoppare la consegna di armi all'Ucraina. Lo ha affermato il portavoce del governo tedesco Stefan Kornelius, il quale ha confermato che la Germania sta valutando anche la possibilità di acquistare sistemi Patriot dagli Usa per darli all'Ucraina. "Ci sono diverse strade e una è quella citata nella domanda", ha risposto a una giornalista.