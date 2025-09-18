Berlino, richieste di asilo scendono del 60%

Il numero delle richieste di asilo nel mese di agosto è inferiore del 60% rispetto all'anno precedente, del 70% rispetto a due anni fa. La Germania non è più la destinazione numero uno dell'immigrazione clandestina, ma è scesa al terzo posto, e c'è una ragione chiara per questo: abbiamo ridotto i fattori di attrazione; quindi, oggi sono meno quelli che arrivano in Germania e continueremo a seguire questa linea chiara" lo ha detto intervenendo al Bundestag il ministro dell'Interno tedesco Alexander Dobrindt.

Il Ministro ha anche confermato il progetto di rafforzare le espulsioni verso l'Afghanistan: "espelliamo i criminali e i criminali recidivi. È nell'interesse della sicurezza dei cittadini del nostro Paese e per questo motivo continueremo a farlo. Faremo in modo che questi voli continuino a riportare regolarmente e in modo ordinato i criminali in Afghanistan".

Questa vicenda ha scatenato la vivace opposizione dei Verdi, che accusano il ministro di trattare con i Talebani; per il governo si tratta di contatti puramente "tecnici" che non riguardano il riconoscimento del potere degli studenti islamici. Dobrindt nel suo intervento ha ricordato polemicamente che anche il precedente governo, nel quale erano presenti anche i Verdi, aveva organizzato un volo verso l'Afghanistan con la mediazione del Qatar.

Il ministro ha anche ricordato come i controlli alle frontiere siano stati prorogati per altri sei mesi, il governo abolirà la procedura rapida di naturalizzazione, che permetteva di ottenere la cittadinanza in tre anni, e sospenderà il ricongiungimento familiare per i beneficiari di protezione sussidiaria.