Giovedì 11 Settembre 2025

Più lavoro, più guadagno

Maurizio Sacconi
Più lavoro, più guadagno
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Charlie Kirk uccisoPolonia RussiaEsercitazioni BielorussiaOpenAI OracleTuristi ebrei Venezia
Acquista il giornale
Ultima oraBerlino, rafforziamo impegno a difesa cieli polacchi
11 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Berlino, rafforziamo impegno a difesa cieli polacchi

Berlino, rafforziamo impegno a difesa cieli polacchi

E 'intensificheremo il sostegno all'Ucraina'

E 'intensificheremo il sostegno all'Ucraina'

E 'intensificheremo il sostegno all'Ucraina'

Il governo federale tedesco "rafforzerà il proprio impegno al confine orientale della Nato in risposta alle recenti violazioni dello spazio aereo polacco da parte della Russia. Oltre agli impegni già assunti nei Paesi baltici e in Polonia, il governo federale prorogherà ed estenderà l'Air Policing sulla Polonia". È quanto si legge in un comunicato del portavoce del governo federale Stefan Kornelius.

Inoltre, il governo federale "intensificherà il proprio sostegno all'Ucraina" e si adopererà per "una rapida adozione di un solido diciannovesimo pacchetto di sanzioni".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

RussiaNato