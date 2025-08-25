Lunedì 25 Agosto 2025

Ultima oraBerlino, 'Putin non si illuda, l'Ucraina può contare su di noi'
25 ago 2025
Berlino, 'Putin non si illuda, l'Ucraina può contare su di noi'

Il presidente russo Vladimir Putin "non dovrebbe farsi illusioni sul fatto che il sostegno della Germania all'Ucraina possa vacillare": lo ha detto il ministro delle Finanze tedesco, Lars Klingbeil, al suo arrivo a Kiev per una visita non annunciata, come riporta l'agenzia di stampa Reuters sul suo sito.

"Al contrario, rimaniamo il secondo maggiore sostenitore dell'Ucraina a livello mondiale e il più grande in Europa", ha aggiunto, sottolineando che "l'Ucraina può continuare a contare sulla Germania".

Klingbeil ha esortato Putin a dimostrare interesse per un processo di pace nella guerra più sanguinosa degli ultimi 80 anni in Europa.

UcrainaVladimir Putin