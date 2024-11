Berlino propone di schierare i Patriot in Polonia

La Germania ha annunciato di aver fatto un'offerta alla Nato per schierare i sistemi di difesa aerea Patriot in Polonia da gennaio per aiutare a proteggere le linee di rifornimento di armi all'Ucraina nella guerra contro la Russia. Il ministro della Difesa Boris Pistorius ha affermato che ciò aiuterebbe a proteggere un hub logistico e "assicurare la fornitura di veicoli, armi e munizioni di cui l'Ucraina ha urgente bisogno per difendersi dai brutali attacchi russi che violano il diritto internazionale".