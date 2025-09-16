Martedì 16 Settembre 2025

Scongiurare nuovi casi Biagi

Maurizio Sacconi
Scongiurare nuovi casi Biagi
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Israele a GazaUcraina RussiaManovra 2025 stipendiKatia Buchicchio Miss Italia
Acquista il giornale
Ultima oraBerlino, offensiva su Gaza City è completamente sbagliata
16 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Berlino, offensiva su Gaza City è completamente sbagliata

Berlino, offensiva su Gaza City è completamente sbagliata

'Israele e chi ha contatti con Hamas tornino ai negoziati'

'Israele e chi ha contatti con Hamas tornino ai negoziati'

'Israele e chi ha contatti con Hamas tornino ai negoziati'

"Abbiamo affermato molto chiaramente che la recente offensiva verso Gaza City è completamente sbagliata. La respingiamo e lo abbiamo anche chiarito al governo israeliano". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul in una conferenza stampa con la sua omologa svedese Maria Malmer Stenergard. Il ministro ha fatto di nuovo appello "al governo israeliano e, naturalmente, a tutti coloro che hanno contatti con Hamas, affinché riprendano i negoziati per il cessate il fuoco e un accordo sul rilascio degli ostaggi. Questa è la strada giusta da seguire, non il proseguimento militare del conflitto".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GazaHamas