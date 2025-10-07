Berlino, nuove caserme per ospitare 40.000 reclute l'anno

L'esercito federale tedesco costruirà a partire dal 2027 nuove caserme per gestire l'aumento programmato delle reclute: l'obiettivo è disporre di strutture in grado di ospitare i 40.000 nuovi coscritti l'anno per il 2031. Lo comunica il ministero della Difesa tedesco in occasione della riunione di oggi della Terza conferenza degli esperti per le infrastrutture. Si tratta di un obiettivo ambizioso perché si passa dagli attuali 15.000 l'anno ai 40.000 previsti.

Il ministero punta a velocizzare i processi, anche tramite strutture modulari, con le quali forma e dimensione degli spazi sono dati a seconda dell'utilizzo, questo permetterebbe la "realizzazione di caserme a catena di montaggio". Il ministro della Difesa Boris Pistorius ha anche chiarito che il processo di conversione degli immobili della Bundeswehr sarà sospeso e saranno venduti solo dopo una valutazione concreta dei singoli casi.

La conferenza cade in un momento di grande tensione nel governo tedesco proprio sulla questione del servizio militare: la Cdu e la Csu hanno chiesto e ottenuto il rinvio della discussione parlamentare del provvedimento voluto da Pistorius, che punta ancora sulla volontarietà. Per i due partiti questo non sarebbe sufficiente perché occorre individuare un meccanismo chiaro e automatico per reintrodurre l'obbligo di leva. Pistorius non è pregiudizialmente contro la reintroduzione della leva ma è convinto che sia prematuro parlarne ora, anche perché la Bundeswehr non sarebbe comunque in grado di gestire immediatamente un aumento radicale del numero di coscritti.

Nel piano di Pistorius è previsto un censimento di tutti quelli che potrebbero essere coscritti tramite un questionario, obbligatorio per gli uomini e facoltativo per le donne.