Pier Francesco De Robertis
24 set 2025
Berlino, 'Mosca provoca, jet ha sorvolato nave tedesca'

Il ministro lo ha detto intervenendo al Bundestag

"Un aereo militare russo ha sorvolato una fregata della Marina tedesca nel Mar Baltico". Lo ha detto, intervenendo al Bundestag, il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius, paragonando l'incidente all'intrusione di droni e caccia russi nello spazio aereo polacco ed estone. Questi episodi in pochi giorni "dimostrano chiaramente che la Russia sta testando con crescente frequenza e intensità i confini anche nei confronti degli Stati membri della Nato", ha aggiunto.

