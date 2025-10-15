Mercoledì 15 Ottobre 2025

Gli italiani e la Brexit

Pietro Romano
Gli italiani e la Brexit
15 ott 2025
Berlino invierà Eurofighter in Polonia a difesa fianco Est

Lo ha annunciato il ministro Pistorius al summit Nato

La Germania schiererà degli Eurofighter nella base militare polacca di Malbork per proteggere il fianco orientale della Nato, e investirà dieci miliardi di euro in droni. Lo ha annunciato il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius a margine di una riunione dei ministri della Difesa della Nato a Bruxelles. Riguardo al nuovo impegno in Polonia, il ministro socialdemocratico ha aggiunto: "Contribuiremo alla protezione del fianco orientale con voli di pattugliamento".

