Berlino invierà Eurofighter in Polonia a difesa fianco Est

La Germania schiererà degli Eurofighter nella base militare polacca di Malbork per proteggere il fianco orientale della Nato, e investirà dieci miliardi di euro in droni. Lo ha annunciato il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius a margine di una riunione dei ministri della Difesa della Nato a Bruxelles. Riguardo al nuovo impegno in Polonia, il ministro socialdemocratico ha aggiunto: "Contribuiremo alla protezione del fianco orientale con voli di pattugliamento".