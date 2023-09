Berlino finanzia Sea Eye con 365mila euro, la terza Ong

La terza organizzazione non governativa finanziata dal Ministero degli Esteri di Berlino è Sea Eye, con sede a Ratisbona, in Germania. Lo ha confermato l'associazione stessa all'ANSA. Sea Eye riceverà per il 2023 un totale di 365.000 euro per il funzionamento della Sea Eye 4, imbarcazione di salvataggio del gruppo. "Siamo molto contenti di questo risultato, che ci permetterà di finanziare altre due missioni di salvataggio della Sea Eye 4", ha dichiarato Jutta Wieding di Sea Eye.