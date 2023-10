Berlino finanzia prima nave dell'ONG tedesca Salpa

La prima nave di un'ONG tedesca, finanziata in parte dal governo di Berlino, è salpata oggi pomeriggio dal porto di Burriana in Spagna. A darne notizia è stata la stessa organizzazione non-governativa, "Sea Eye", precisando che l'imbarcazione si chiama "Sea-Eye 4" e che al suo finanziamento partecipa non solo il governo tedesco ma anche "un'ampia alleanza" di sostenitori, tra cui il partner tedesco dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.