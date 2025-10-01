Martedì 30 Settembre 2025

Pierfrancesco De Robertis
1 ott 2025
1 ott 2025
  3. Berlino accelera su legge anti-droni, possibile abbatterli

Berlino accelera su legge anti-droni, possibile abbatterli

Il ministro dell'Interno Alexander Dobrindt intende accelerare i tempi per una riforma legislativa in materia di difesa dai droni. Dopo la riunione del Consiglio dei ministri a Berlino, ha annunciato che la prossima settimana verrà presentata al Consiglio dei ministri una nuova versione della legge sulla polizia federale in cui dovrebbero essere create anche le basi giuridiche per la difesa dai droni. "Constatiamo che esiste una minaccia ibrida in aumento", ha affermato il ministro aggiungendo che si tratta di individuare, respingere e intercettare i droni e questo include anche l'abbattimento dei droni.

