Giovedì 25 Settembre 2025

Berlino, 35 miliardi per la difesa nello spazio
25 set 2025
Berlino, 35 miliardi per la difesa nello spazio

Trentacinque miliardi di investimenti fino al 2030 per la difesa nello Spazio: è quello che ha annunciato oggi il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius al Congresso dello Spazio in corso a Berlino e promosso dal Bdi, la Confindustria tedesca. A suo avviso è necessario disporre di una struttura affidabile composta da satelliti, stazioni terrestri, capacità di lancio nello spazio. "Puntiamo su un mix: piccoli vettore spaziali ma a medio termine anche vettori europei per carichi pesanti".

© Riproduzione riservata