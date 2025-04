Bergamo: aperto fascicolo per omicidio volontario dopo ritrovamento cadavere nel fiume Serio

La Procura di Bergamo ha aperto un fascicolo per omicidio volontario dopo il ritrovamento, ieri mattina, del cadavere di una donna nel greto del fiume Serio ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo. Si tratta di un passaggio, è stato spiegato, necessario per poter eseguire tutti gli accertamenti.

I carabinieri avevano già riferito ieri che sul corpo "non sono stati riscontrati segni di una morte violenta" e che le indagini proseguono comunque per "escludere eventuali cause esterne".

Secondo i primi accertamenti la donna, non ancora identificata, aveva tra i 30 e 35 anni.