Beppe Grillo prepara azione legale per riappropriarsi del simbolo M5s

Beppe Grillo "a breve avvierà un'azione legale per riappropriarsi del simbolo e del nome del M5s". Lo confermano fonti vicine a Grillo, il cui ruolo di garante all'interno del Movimento è stato eliminato a fine 2024, con la Costituente del M5s. Attualmente, quindi, di fatto Grillo non fa parte del M5s guidato da Giuseppe Conte. "Vedere questo simbolo rappresentato da queste persone mi dà un senso di disagio - fu il commento di Grillo all'esito della Costituente - Fatevi un altro simbolo. Il Movimento è stramorto, ma l'humus che c'è dentro no". Fra le scelte contestate da Grillo anche l'abolizione del limite di due mandati.