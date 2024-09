Benzinai, contrapposizione dura al ddl carburanti, ci distrugge

I gestori degli impianti di carburante minacciano una "contrapposizione dura" al Ddl di riforma del settore con "un'azione di chiusura di tutti gli impianti". In una nota congiunta, Faib Confesercenti, Fegica e Figisc/Anisa Confcommercio definiscono la riforma all'esame del consiglio dei ministri "la più incauta e peggior riforma da quando in questo paese sono cominciati i rifornimento ai veicoli". "Si distrugge l'ultimo anello della catena (i Gestori) per premiare le compagnie petrolifere che nel corso degli ultimi 3/5 anni hanno chiuso bilanci con utili mostruosi", si legge nel testo.