Benzina a 2,020 euro al litro in autostrada

Resta stabile rispetto a ieri ma sempre alto il prezzo medio in modalità self sulla rete autostradale per la benzina, oggi a 2,020, mentre era a 2,015 alla vigilia di Ferragosto. Il prezzo medio per il gasolio, sempre in modalità self, si attesta 1,935 euro al litro, mentre ieri era 1,933 euro al litro. Il livello dei prezzi emerge dall'aggiornamento quotidiano del ministero delle Imprese e del made in Italy. Sulla rete stradale ordinaria il record del prezzo medio più alto self per la benzina tra le diverse Regioni è ancora in Basilicata a 1,972 euro. Per il gasolio self la Calabria viene oggi affiancata come Regione con il prezzo medio più alto dalla Liguria con 1,874 euro al litro; prezzo medio che in Provincia di Bolzano sale a 1.894 euro.