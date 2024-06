Bene gli Azzurri anche su Sky, 1,2 milioni in total audience

Grandi ascolti anche su Sky per la prima partita degli Azzurri agli Europei di calcio: Italia-Albania - trasmessa dalle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su Now - ha raccolto nel complesso davanti alla tv 1 milione 194mila spettatori medi in total audience e 1 milioni 650mila spettatori unici, con il 6% di share. Bene anche gli studi: il post gara con Sky Euro Show ha raggiunto 393mila spettatori medi complessivi. Il pre partita ha avuto 264mila spettatori medi complessivi. Sky sottolinea ancora i risultati del sito skysport.it con 1,4 milioni di pagine viste e 350mila utenti unici; sugli account social ufficiali di Sky Sport, 1,5 milioni di interazioni e 5,5 milioni di video views.