Lunedì 15 Settembre 2025

L’Italia sia solida con la Nato

Gabriele Canè
L’Italia sia solida con la Nato
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Aouani bronzoViolenza SulmonaIsraele GazaUcrainaPapa LeoneOmicidio Kirk
Acquista il giornale
Ultima oraBen Gvir,a Gaza city costruiremo zona di lusso per polizia
15 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Ben Gvir,a Gaza city costruiremo zona di lusso per polizia

Ben Gvir,a Gaza city costruiremo zona di lusso per polizia

'Faremo un quartiere vista mare per i nostri agenti'

'Faremo un quartiere vista mare per i nostri agenti'

'Faremo un quartiere vista mare per i nostri agenti'

"Il mio piano è - una volta conclusa la vittoria nella città di Gaza - costruire lì un quartiere lussuoso per i poliziotti, con vista sul mare. Sarà uno dei posti più belli del Medio Oriente. L'insediamento porta sicurezza, ed è arrivato il momento di un insediamento ebraico a Gaza". Lo ha detto il ministro messianico di ultradestra Itamar Ben Gvir durante la cerimonia per il Capodanno ebraico (dal 21 settembre) della polizia. Ben Gvir è ministro della Sicurezza.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Sicurezza urbanaGaza