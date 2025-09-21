Venerdì 19 Settembre 2025

Europa, ultima fermata

Agnese Pini
Europa, ultima fermata
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Russia UcrainaLega PontidaSciopero 22 settembre Mondiali ciclismoSaturno in opposizione
Acquista il giornale
Ultima oraBen Gvir, ora proporrò l'annessione della Cisgiordania
21 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Ben Gvir, ora proporrò l'annessione della Cisgiordania

Ben Gvir, ora proporrò l'annessione della Cisgiordania

Con lui il ministro Zohar

Con lui il ministro Zohar

Con lui il ministro Zohar

I falchi del governo israeliano hanno subito risposto a muso duro al riconoscimento dello Stato palestinese da parte di Regno Unito, Canada e Australia. Itamar Ben Gvir ha bollato tale iniziativa "come ricompensa per gli assassini" di Hamas ed ha annunciato di voler "presentare una proposta alla prossima riunione del governo per l'immediata applicazione della sovranità israeliana" anche sulla Cisgiordania. Gli ha fatto eco il collega Miki Zohar: l'unica risposta dovrebbe essere "l'applicazione della sovranità israeliana in Giudea, Samaria e Valle del Giordano". Lo riporta Haaretz.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GuerraHamas