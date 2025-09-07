Domenica 7 Settembre 2025

7 set 2025
Ben Gvir, 'Corte protegge assassini e stupratori di Hamas'

'I nostro ostaggi non hanno un tribunale a difenderli'

Il ministro israeliano di estrema destra Itamar Ben Gvir, ha condannato la sentenza dell'Alta Corte che ha stabilito che lo Stato non sta adempiendo ai suoi obblighi legali di nutrire adeguatamente i detenuti palestinesi. "I nostri ostaggi a Gaza non hanno un'Alta Corte a difenderli. I terroristi assassini di Nukhba (Hamas) e gli abominevoli stupratori hanno, con nostra vergogna, l'Alta Corte a proteggerli", ha affermato Ben Gvir, affermando che la sua politica di fornire "le più minime condizioni previste dalla legge" per i prigionieri sarà preservata.

