Ben Gvir, 'Corte protegge assassini e stupratori di Hamas'

Il ministro israeliano di estrema destra Itamar Ben Gvir, ha condannato la sentenza dell'Alta Corte che ha stabilito che lo Stato non sta adempiendo ai suoi obblighi legali di nutrire adeguatamente i detenuti palestinesi. "I nostri ostaggi a Gaza non hanno un'Alta Corte a difenderli. I terroristi assassini di Nukhba (Hamas) e gli abominevoli stupratori hanno, con nostra vergogna, l'Alta Corte a proteggerli", ha affermato Ben Gvir, affermando che la sua politica di fornire "le più minime condizioni previste dalla legge" per i prigionieri sarà preservata.