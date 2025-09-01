Lunedì 1 Settembre 2025

Quel cappellino della premier

Gabriele Canè
Quel cappellino della premier
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Terremoto oggiPutin CinaUcrainaGlobal Sumud FlotillaPilato TarantinoLaila Hasanovic
Acquista il giornale
Ultima oraBen Gvir, attivisti Sumud saranno trattati come terroristi
1 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Ben Gvir, attivisti Sumud saranno trattati come terroristi

Ben Gvir, attivisti Sumud saranno trattati come terroristi

'Saranno trattenuti in detenzione prolungata senza tv e radio'

'Saranno trattenuti in detenzione prolungata senza tv e radio'

'Saranno trattenuti in detenzione prolungata senza tv e radio'

Il ministro della Sicurezza Nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir ha presentato al governo un piano volto a fermare la Global Sumud Flotilla in base al quale tutti gli attivisti arrestati saranno trattenuti in detenzione prolungata - a differenza della precedente prassi - nelle prigioni israeliane di Ketziot e Damon, utilizzate per detenere i terroristi in condizioni rigorose tipicamente riservate ai prigionieri di sicurezza. Agli attivisti saranno negati privilegi speciali come tv, radio e cibo specifico: "Non permetteremo a chi sostiene il terrorismo di vivere nell'agiatezza", ha dichiarato Ben-Gvir citato dal Jerusalem Post.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GiustiziaTerrorismo