Belgio, su asset russi garanzie o faremo tutto per stop

Sugli asset russi immobilizzati "abbiamo tre richieste. Voglio la mutualizzazione del rischio". "Vogliamo garanzie che se i soldi devono essere restituiti, ogni Stato membro contribuisca, le conseguenze non possono riguardare solo il Belgio. E la terza richiesta è che ogni Paese che ha immobilizzato i beni si muova con noi". "Se ci muoviamo, dobbiamo farlo tutti insieme". Se tali richieste saranno soddisfatte, "allora potremmo andare avanti. In caso contrario, farò tutto ciò che è in mio potere, a livello europeo, nazionale, politico e legale, per fermare questa decisione". Così il premier belga Bart De Wever arrivando al summit Ue.

Gli asset della Banca Centrale russa congelati al centro della ipotetica misura sono detenuti nelle casse della belga Euroclear, una centrale di deposito titoli.