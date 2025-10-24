Venerdì 24 Ottobre 2025

Conte studia da leader di sinistra

Pierfrancesco De Robertis
Conte studia da leader di sinistra
24 ott 2025
Belgio, 'su asset Mosca ha minacciato ritorsioni eterne'

"Mosca ci ha detto che se tocchiamo i soldi ne sentiremo gli effetti per l'eternità". Lo ha detto il premier belga Bart De Wever in conferenza stampa a proposito dell'ipotesi dell'uso degli asset russi. "Io preferirei un'altra soluzione ma credo che la Commissione tornerà con una proposta, cercherà di farla vivere, anche perché la soluzione per il finanziamento dell'Ucraina è urgente", ha aggiunto. "Ma allora avremmo dovuto iniziare a negoziare prima e magari avere subito una proposta più ragionata", ha sottolineato. Il debito comune, come col Covid, potrebbe essere la risposta. "Ma serve l'unanimità dei 27".

