Belgio, piani per un attentato con drone al premier, 3 fermati

Una cellula terroristica è stata smantellata giovedì ad Anversa nel corso di un'operazione della polizia federale belga. Secondo quanto riferisce il Gazet van Antwerpen, il gruppo avrebbe pianificato un attentato con un drone carico di esplosivo contro il primo ministro Bart De Wever (N-VA). Tre persone sono state fermate. Una conferenza stampa della procura di Anversa è attualmente in corso per fornire ulteriori dettagli sull'inchiesta.