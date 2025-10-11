Beirut condanna attacchi Idf, 'colpiti obiettivi civili'

Il presidente libanese Joseph Aoun ha condannato gli attacchi notturni di Israele, nei quali sono state colpite "strutture civili, con il bilancio di un morto". "Ancora una volta, il Libano meridionale è stato bersaglio di un'aggressione israeliana odiosa contro installazioni civili, senza giustificazione né pretesto", ha dichiarato Aoun. "La gravità è che avviene dopo l'accordo di cessate il fuoco a Gaza". Secondo l'agenzia di stampa nazionale, gli aerei da guerra israeliani "hanno compiuto 10 raid contro depositi di bulldozer ed escavatori".