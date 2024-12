Beirut, '4.047 morti per la guerra in Libano'

La guerra tra Hezbollah e Israele ha provocato almeno 4.047 morti, la maggior parte dei quali dopo l'escalation di metà settembre. Lo ha annunciato il ministro della Sanità libanese Firass Abiad in un nuovo bilancio comunicato durante una conferenza stampa. Secondo il ministro, "il bilancio potrebbe essere più alto" perché altre vittime non sono state registrate. Ha aggiunto che le violenze dall'ottobre 2023 e fino al cessate il fuoco entrato in vigore la scorsa settimana hanno provocato 16.638 feriti.