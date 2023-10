Bce, ulteriore inasprimento sul credito a famiglie e imprese

Gli standard creditizi per i prestiti a famiglie e imprese "si sono inaspriti ulteriormente" nel terzo trimestre di quest'anno nell'Eurozona a causa del peggioramento della congiuntura e del rialzo dei tassi. E' quanto emerge dal 'Bank lending survey' della Bce, secondo cui "la domanda di prestiti da parte di imprese e famiglie ha continuato a diminuire fortemente". Per il quarto trimestre del 2023, "le banche dell'area dell'euro si aspettano un ulteriore, seppur più moderato, inasprimento netto dei criteri di credito sui prestiti alle imprese e criteri di credito sostanzialmente invariati sui prestiti alle famiglie per l'acquisto di case. Per quanto riguarda il credito al consumo, le banche dell'area euro si aspettano un'ulteriore significativa stretta netta".