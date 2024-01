Bce, ulteriore inasprimento credito nel primo trimestre

Nel quarto trimestre del 2023 "si è registrato un ulteriore moderato inasprimento degli standard di credito per i prestiti alle imprese, con un ulteriore irrigidimento previsto nel primo trimestre del 2024" lo si legge nel Bank lending survey di gennaio della Bce. Per quello che riguarda la domanda di prestiti da parte di imprese e famiglie "ha continuato a diminuire in modo sostanziale, anche se in misura meno marcata rispetto al trimestre precedente" rileva la Bce sottolineando che "le condizioni di credito bancario si sono inasprite maggiormente nel settore immobiliare e delle costruzioni rispetto ad altri settori".