Giovedì 28 Agosto 2025

Sussidiarietà contro sussidi

Maurizio Sacconi
Sussidiarietà contro sussidi
Ultima ora
Ultima oraBce, potenziale aggiustamento marginale tassi in autunno
28 ago 2025
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Bce, potenziale aggiustamento marginale tassi in autunno

Bce, potenziale aggiustamento marginale tassi in autunno

Il consiglio direttivo della Bce, nonostante un governatore si sia espresso a favore di un taglio dei tassi a luglio, ha ritenuto "un approccio solido" mantenere il costo del denaro invariato nell'attesa di ulteriori dati e "di una risoluzione di alcune incertezze". Lo si legge nelle minute del meeting del mese scorso. "La discussione si è spostata dalla velocità di normalizzazione dei tassi nell'ambito di una fase di tagli, a potenziali aggiustamenti marginali per il resto del 2025".

Tassi di interesseBCE