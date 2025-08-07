Giovedì 7 Agosto 2025

I sogni di Cartier in mostra

Stefano Marcheti
I sogni di Cartier in mostra
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Dazi UsaPonte sullo StrettoPallavolista veloOmicidio FoggiaSimona CinàMissili ipersonici
Acquista il giornale
Ultima oraBce, crescita dell'eurozona rallenta, alta incertezza
7 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Bce, crescita dell'eurozona rallenta, alta incertezza

Bce, crescita dell'eurozona rallenta, alta incertezza

Bollettino, dazi, tensioni ed euro forte pesano su investimenti

Bollettino, dazi, tensioni ed euro forte pesano su investimenti

Bollettino, dazi, tensioni ed euro forte pesano su investimenti

Un "significativo rallentamento della crescita economica nel secondo trimestre" per l'eurozona e "una moderazione dello slancio nel breve periodo, in un contesto di elevata incertezza". E' quanto segnala la Bce nel suo bollettino economico secondo cui "indagini recenti rilevano un'espansione nel complesso modesta sia nel settore manifatturiero sia in quello dei servizi. Al tempo stesso, i maggiori dazi effettivi e attesi, il rafforzamento dell'euro e la persistente incertezza geopolitica riducono la propensione delle imprese a investire".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata