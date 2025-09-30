Lunedì 29 Settembre 2025

Valerio Baroncini
Ultima ora
30 set 2025
30 set 2025
B.Berlusconi, passo verso il nuovo stadio, progresso per Milano

"San Siro è fatiscente, felice di aver posto il tema 10 anni fa"

"La decisione del Consiglio comunale è solo un primo ma importante passo verso la costruzione del nuovo stadio e una bella notizia per la città. La strada purtroppo è ancora lunga, ma finalmente la logica della conservazione e del no a prescindere da tutto, non ha prevalso". Così Barbara Berlusconi, interpellata dall'ANSA, ha commentato la delibera sulla vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan.

"Milano ha sempre sacrificato una parte della propria storia e conformazione urbanistica in nome del progresso e della modernità. Per questo - aggiunge la terzogenita di Silvio Berlusconi - è la città che è oggi. Il confronto con gli stadi degli altri paesi europei, e con l'indotto economico che portano al territorio, è impietoso. Non bisogna avere paura del futuro. Né vivere nel passato, in una sorta di decrescita felice, solo italiana. Il presidente dell'Uefa Ceferin ha definito giustamente gli stadi italiani come 'vergognosi'".

"San Siro è una struttura fatiscente, priva di servizi - rimarca Barbara Berlusconi, che quando era amministratore delegato del Milan lanciò un progetto per un nuovo impianto non lontano dal Meazza -. Chi frequenta il terzo e secondo anello lo sa bene. Seggiolini piccoli è scomodi, rampe faticose. Bar e servizi igienici non all'altezza. Sono felice di aver posto il problema 10 anni fa. Allora i tempi non erano maturi, ma vedo una positiva presa di coscienza generale sulla questione".

