La lezione di Velasco

Doriano Rabotti
La lezione di Velasco
Bayrou, riduzione debito è urgenza vitale per la Francia

La riduzione del debito è una ''questione di urgenza vitale" per la Francia: questo l'avvertimento lanciato dal premier francese, Francois Bayrou, nel suo discorso di politica generale all'Assemblée nationale, su cui - salvo soprese - verrà sfiduciato. Dinanzi ai deputati, il premier ha evocato il debito colossale che pesa sulla seconda economia della zona euro nonché l'"urgenza vitale'' di risanare le finanze pubbliche del Paese.

