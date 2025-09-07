Domenica 7 Settembre 2025

7 Settembre 2025

Bayrou, partiti in guerra civile, vogliono caduta governo

Il primo ministro francese, François Bayrou, che con ogni probabilità si avvia domani ad un voto di sfiducia al suo governo da parte dell'Assemblée Nationale, ha denunciato forze politiche "in guerra civile le une contro le altre" da tre anni in Parlamento, che si "si alleano per abbattere il governo".

"Ecco delle formazioni politiche che non solo non sono d'accordo su niente, ma sono in guerra civile aperta le une con le altre.... e si mettono insieme per abbattere il governo", ha detto Bayrou ai microfoni di uno dei più seguiti media on line, Brut.

